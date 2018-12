Polizei-Blog: Auto überschlägt sich auf A100

+++ Auto überschlägt sich auf A100 +++

Ein schwerer Unfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der A100. Ein Autofahrer prallte in Höhe der Abfahrt Hohenzollerndamm (Wilmersdorf) gegen eine Begrenzung. Dabei überschlug er sich. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Wedding voll gesperrt werden.

+++ Mann überfährt auf Mittelinsel +++

Ein Mercedes-Fahrer hat auf der Frankfurter Allee (Friedrichshain-Kreuzrberg) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er überfuhr eine Mittelinsel und kam im Gegenverkehr zum Stehen. Er wendete und wollte weiterfahren. Da der Wagen sehr viel Öl verloren hat, kam er aber nicht weiter. Die Polizei nahm den Mann fest. Der Mann soll alkoholisiert gewesen sein. Die Feuerwehrleute breiteten eine Folie unter dem Fahrzeug aus, um zu verhindern, dass Öl ins Erdreich eintritt.

+++ Brand in Lchtenberg +++

Am Donnerstag um 18 Uhr ist zu einem Wohnungsbrand in Lichtenberg gekommen. Die Mieterin konnte sich in Sicherheit bringen. Sie alarmierte die Feuerwehr.

