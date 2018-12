Polizei-Blog: Aggressiver Randalierer muss reanimiert werden

+++ Aggressiver Randalierer muss reanimiert werden +++

Am Donnerstag gegen 17 Uhr haben Bäckerei-Mitarbeiter die Polizei zum Tempelhofer Damm alarmiert, weil ein Mann mit freiem Oberkörper randalierte. Der 36-Jährige kam den Aufforderungen der Beamten, das Geschäft zu verlassen nicht nach. Er wurde rausgeführt. Der Mann soll dabei mit seinem Ellbogen nach einem der Polizisten geschlagen haben. Weitere Beamte mussten eingreifen, um den um sich tretenden Mann zu fesseln. Im Transporter schlug er mehrmals mit seinem Kopf gegen die Scheibe.

Beim Öffnen der Fahrzeugtür sprang der Mann den Polizeidienstkräften entgegen. Um weitere Attacken des Angreifers zu verhindern, setzte ein Beamter das Pfefferspray ein. Letztlich mussten mehrere Dienstkräfte den vehement um sich tretenden Mann tragen. Der Festgenommene verlor plötzlich das Bewusstsein, so dass ein Arzt aus dem Gewahrsam hinzueilen musste, um den Mann bis zum Eintreffen eines Notarztes zu reanimieren. Der 36-Jährige kam zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Zwei Angestellte des Polizeigewahrsams wurden bei dem Einsatz verletzt. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen. Eine richterlich angeordnete Blutentnahme soll nun klären, ob der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.

+++ Tankbetrüger gefasst +++

Ein 32-Jähriger ist am Donnerstagabend nach einem Tankbetrug festgenommen worden, nachdem er einem 50-Jährigen den Kraftstoff übergab. Der mutmaßliche Betrüger soll noch am Freitag einem Ermittlungsrichter zwecks Erlasses eines Haftbefehls vorgeführt werden. Er erlitt bei der Festnahme Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 32-Jährige für mindestens 28 Tankbetrugstaten verantwortlich sein. Den Kraftstoff soll er anschließend jeweils weiterverkauft und den erzielten Gewinn für sich verwendet haben. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Maskierte überfallen mit Pistole Supermarkt +++

Drei maskierte Männer haben in Alt-Hohenschönhausen mit einer Schusswaffe einen Supermarkt überfallen. Die 43 Jahre alte Angestellte erlitt am Donnerstagabend einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Sie war im Malchower Weg kurz vor 22 Uhr mit der Waffe bedroht worden. Die Täter forderten nach den Angaben vom Freitag Geld aus der Kasse sowie Zigaretten. Nachdem die 43-Jährige beides aushändigte und die Täter ihre Beute in Mülltüten verpackt hatten, ergriffen diese die Flucht. Die 43-Jährige erlitt einen Schock und musste vor Ort behandelt werden. Die Polizei machte zur Höhe der Beute zunächst keine Angaben.

+++ Frau mit Schussverletzung in Neukölln gefunden +++

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, nachdem eine schwerverletzte Frau in Neukölln gefunden wurde. Ein unbekannt gebliebener Anrufer hat am Donnerstag um 23.08 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil er eine Frau in der Oderstraße am Rande des Tempelhofer Feldes liegen sah.

Feuerwehrleute fanden die bewusstlose und unter anderem am Kopf verletze Frau in einer Hofeinfahrt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellen fest, dass es sich um eine Schussverletzung handelt. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die Frau ist nicht ansprechbar. Nach Informationen der Berliner Morgenpost ist ihr Zustand äußerst kritisch. Die Identität ist geklärt - die Frau ist eine 25-jährige Polin.

Der Tatort ist nur 500 Meter vom Ort entfernt, an dem Intensivtäter Nidal R. im September niedergeschossen wurde. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist eher unwahrscheinlich.

+++ Ehepaar von Auto angefahren – Mann wird schwer verletzt +++

Ein 47 Jahre alter Mann und seine 42 Jahre alte Ehefrau sind in Schöneberg von einem Auto angefahren worden. Dabei erlitt der 47-Jährige schwere Beinverletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Die 42 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt.

Laut Polizei wollte das Ehepaar am Donnerstagabend einen Fußgängerüberweg an der Hauptstraße passieren. Dabei fuhr ein aus der Kolonnenstraße abbiegender 34 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen die Fußgänger an. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam und wer bei Rot die Ampel überquerte, war noch unklar.

+++ Feuerwerkskörper in Auto geworfen +++

In Kreuzberg sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Feuerwerkskörper in ein geparktes Auto geworfen worden. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und gesehen, dass es aus einem Auto qualmte. Sie alarmierten gegen 3.40 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Gneisenaustraße. Die Feuerwehr löschte. Offenbar hatten der oder die Unbekannten zunächst eine der hinteren Seitenscheiben eingeschlagen und dann einen Feuerwerkskörper auf den Rücksitz geworfen. Bei der Explosion war die Frontscheibe des Wagens zersprungen und die Karosserie verbogen worden. Verletzt wurde niemand. Ein in der Nähe des Fahrzeugs abgestelltes Moped wurde ebenfalls beschädigt.

+++ Überfall auf Apotheke +++

Ein Unbekannter hat in Rummelsburg in Lichtenberg eine Apotheke überfallen und ausgeraubt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Täter am Donnerstagabend einen 65-jährigen Angestellten sowie dessen 57-jährige Kollegin mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Nachdem sie dem Räuber das Geld übergaben, ergriff dieser die Flucht. Beide Mitarbeiter der Apotheke in der Weitlingstraße blieben unverletzt. Zur Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben.

+++ Schließfächer aufgebrochen +++

Unbekannte haben sich am Donnerstagnachmittag Zugang zu den Kellerräumen einer Bankfiliale in Karow (Pankow) verschafft. Gegen 16.50 Uhr gelangten die drei Kriminellen über ein Kellerfenster in einen Bankschließfachraum und hebelten zwei Schließfächer auf. Noch bevor der Einbruch von Mitarbeitern der Bank bemerkt wurde, flüchteten die Unbekannten mit dem Inhalt der Schließfächer. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Auto überschlägt sich auf A100 +++

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der A100 ereignet. Ein 61-jähriger Autofahrer verlor aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. In Höhe der Anschlussstelle Hohenzollerndamm war er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Autofahrer prallte gegen eine Betonmauer.

Durch den Aufprall hob das Auto ab und flog rund 20 Meter, bevor es wieder aufkam, sich mehrfach überschlug und schließlich auf der rechten Seite liegen blieb. Die Autobahn musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Wedding voll gesperrt werden.

Passanten befreiten den Fahrer und seine 58 Jahre alte Beifahrerin aus dem Unfallwagen. Die Frau verlor immer wieder das Bewusstsein. Beide Insassen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Mann überfährt Mittelinsel +++

Ein Mercedes-Fahrer hat auf der Frankfurter Allee (Friedrichshain-Kreuzrberg) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er überfuhr eine Mittelinsel und kam im Gegenverkehr zum Stehen. Er wendete und wollte weiterfahren. Da der Wagen sehr viel Öl verloren hat, kam er aber nicht weiter. Die Polizei nahm den Mann fest. Der Mann soll alkoholisiert gewesen sein. Die Feuerwehrleute breiteten eine Folie unter dem Fahrzeug aus, um zu verhindern, dass Öl ins Erdreich eintritt.

+++ Brand in Lichtenberg +++

Am Donnerstag um 18 Uhr ist zu einem Wohnungsbrand in Lichtenberg gekommen. Die Mieterin konnte sich in Sicherheit bringen. Sie alarmierte die Feuerwehr.

