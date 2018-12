Berlin. Bei einem Unfall am Mittwochabend an der Neuköllner Lahnstraße sind nach ersten Informationen mindestens drei Personen verletzt worden. Ein BMW soll aus noch unbekanntem Grund in den Gegenverkehr geraten sein. Zwei Personen in einem Kleinwagen wurden bei dem Crash ebenso verletzt wie der Beifahrer des BMW.

( BM )