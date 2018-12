Autofahrer rammt Pkw, der prallt gegen einen weiteren Wagen

Bei einem Unfall in Gesundbrunnen sind vier Personen verletzt worden - eine Person davon schwer.

Berlin. Am Dienstagabend ist es in Gesundbrunnen zu einem schweren Unfall zwischen vier Fahrzeugen gekommen. Ein Renault-Fahrer soll mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung Osloer Straße/Schwedenstraße gefahren sein.

Dabei hat er einen Pkw gerammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel in den Kreuzungsbereich geschleudert. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 23-Jährigen Daihatsu-Fahrers zusammen. Seine beiden Insassinnen im Alter von 21 und 30 Jahren wurden hierbei leicht verletzt. Auch der 46 Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Alle drei konnten das Krankenhaus nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen. Der Renault-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, die stationär in einer Klinik behandelt werden müssen.

