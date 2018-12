Berlin-Wedding: PKW rast in Gruppe von Fußgängern

Ein PKW ist an der Kreuzung Prinzenallee und Osloer Straße von der Fahrbahn abgekommen und an einer Ampel in eine Gruppe Fußgänger gefahren.

Der Fahrer eines BMW mit litauischen Kennzeichen ist am frühen Morgen an der Kreuzung Prinzenallee und Osloer Straße von der Fahrbahn abgekommen und an einer Ampel in eine Gruppe Fußgänger gefahren. Dabei rammte er den Eingangsbereich eines Gartens von einem Imbiss.

Unfall Osloer Straße Prinzenallee

Foto: Thomas Peise

Bei dem Unfall erlitten insgesamt fünf Personen teils schwere Verletzungen.

Der Unfallverursacher soll betrunken gewesen sein und wurde festgenommen. Weitere Details konnte der Polizeisprecher zunächst nicht nennen.

Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.