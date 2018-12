Polizei-Blog: Wohnungsbrand in Friedrichshain

+++ Wohnungsbrand in Hochhaus - Drei Verletzte +++

Ein Nachbar hat in Berlin-Friedrichshain zwei Menschen aus einer brennenden Wohnung gerettet. Alle drei wurden bei dem Küchenbrand in einem Hochhaus an der Lichtenberger Straße verletzt, wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte. Informationen, ob es sich bei dem Retter um einen Mann oder eine Frau handelte, lagen noch nicht vor. Den Angaben zufolge brannte es am Montagmittag im sechsten Stock eines zehngeschossigen Wohnhauses. Die Flammen seien schnell gelöscht gewesen. Rund 50 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz.

+++ Beschädigte Oberleitung in Karlshorst - Politisches Motiv vermutet +++

Nach dem Schaden an einer Oberleitung in Berlin-Karlshorst prüft der Staatsschutz einen politischen Hintergrund. Es besteht der Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Demnach wurde der Schaden zwischen den S-Bahnhöfen Karlshorst und Wuhlheide am Sonntagmittag von der Deutschen Bahn gemeldet. Laut einem Polizeisprecher waren die Strecken von S-Bahn und Regionalbahn betroffen. Vor Ort hätten die Polizisten ein gerissenes Halteseil und ein beschädigtes Versorgungskabel gefunden. Die Polizei habe Spuren gesichert und Beweismittel entdeckt. Die Auswertung dauere an.

+++ Zwei Verletzte nach Abbiege - Unfall in Tempelhof +++

Ein Auto ist in Berlin-Tempelhof beim Abbiegen mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der 26 Jahre alte Fahrer und ein 35 Jahre alter Mitfahrer des anderen Wagens wurden bei dem Unfall in der Nacht zu Montag auf der Kreuzung Manfred-von-Richthofen-Straße Ecke Bayernring leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der zweite, 27 Jahre alte, Autofahrer und sein 19 Jahre alter Beifahrer blieben demnach unverletzt. Den Angaben zufolge kam der Wagen des 27-Jährigen nach dem Zusammenstoß von der Straße ab. Er prallte gegen ein Straßenschild, an dem ein Fahrrad stand, und anschließend gegen einen Baum. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

( BM )