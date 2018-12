37-Jährigem mit Baseballschläger gegen Kopf geschlagen

Zwei Männer betraten in der Nacht zu Sonntag in Neukölln eine Bar und attackierten einen 37-Jährigen.

Berlin. Ein 37-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in einer Bar in Neukölln von einem Mann mit einem Baseballschläger angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt gegen 23.25 Uhr ein BMW mit drei Insassen vor der Bar. Zwei von ihnen betraten den Laden, einer davon mit einem Baseballschläger. Mit diesem soll der Angreifer den 37-Jährigen mehrmals auf den Kopf geschlagen haben. Dem Opfer gelang es, aus der Bar zu flüchten.

Der Angreifer soll dann mehrere Gegenstände in der Lokalität mit dem Baseballschläger beschädigt und Geld aus einem Kellner-Portemonnaie gestohlen haben. Anschließend verließ der Tatverdächtige mit seinem Begleiter die Bar und stieg in das Auto, mit dem ein Fahrer vor der Tür gewartet hatte.

Der 37-Jährige kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Anschließende Ermittlungen führten die Polizisten zu einem 44-Jährigen. Bei ihm soll es sich um den mutmaßlichen Angreifer mit dem Baseballschläger handeln. Er wurde in seiner Wohnung in der Lipschitzallee angetroffen, vorläufig festgenommen, zur Gefangenensammelstelle gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen. Der BMW, von dem der 44-Jährige der Halter ist, wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Begleiter des 44-Jährigen und dem Autofahrer dauern an.

