Vor einer Bar an der Boxhagener Straße kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem blutigen Streit. Die Mordkommission ermittelt.

Boxhagener Straße Messerstecherei in Friedrichshain: Mordkommission ermittelt

Berlin. Bei einer Messerstecherei in Friedrichshain sind am frühen Sonntagmorgen zwei Männer schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei spielte sich die Auseinandersetzung gegen 2 Uhr in der Boxhagener Ecke Warschauer Straße vor einer Bar ab. Ein 21-Jähriger stach dort auf einen 57-Jährigen ein, der daraufhin zu Boden ging und schwer verletzt liegenblieb. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Der 49-Jährige erlitt Schnittverletzungen an der Hand. Der 21-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen. Eine Mordkommission ermittelt.

( dpa )