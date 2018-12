Polizei-Blog: Rettungswagen stößt mit Auto zusammen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden wurden drei Personen, darunter ein Kind, verletzt, wie es vor Ort hieß. Sie kamen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Ob der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, war zunächst nicht bekannt.

+++ Feuerwehrleute retten Mann aus der Spree +++

Einsatzkräfte auf der Schillingbrücke.

Foto: Thomas Peise

Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Sonntag einen Mann an der Schillingbrücke in Friedrichshain aus der Spree gerettet. Zuvor war der Mann am Yaam Club betrunken ins Wasser gefallen, wie es vor Ort hieß. Nach gut 30 Minuten konnte der Mann aus dem Wasser gezogen werden, anschließend kam er in ein Krankenhaus.

+++ Drei Personen bei Streit am Leopoldplatz verletzt +++

Einsatzkräfte der Berliner Polizei am Leopoldplatz in Wedding.

Foto: Thomas Peise

Am U-Bahnhof Leopoldplatz in Wedding ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer heftigen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Person gekommen. Dabei wurden nach ersten Angaben von vor Ort drei Personen verletzt. Ein Tatverdächtiger konnte von Einsatzkräften der Berliner Polizei festgenommen werden. Der Tatort wurde abgeriegelt und Spuren gesichert. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.

+++ Messerstecherei mit zwei Schwerverletzten +++

Bei einer Messerstecherei in Friedrichshain sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei spielte sich die Auseinandersetzung gegen 2 Uhr in der Boxhagener Straße vor einer Bar ab. Eine Person wurde festgenommen. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen.

