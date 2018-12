Polizei-Blog: Mit Baseballschläger gegen Kopf geschlagen

+++ Mit Baseballschläger gegen Kopf geschlagen - Tatverdächtiger gefasst +++

Ein 37-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Neukölln in einer Bar von einem Mann mit einem Baseballschläger angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt gegen 23.25 Uhr ein BMW mit drei Insassen vor der Bar. Zwei von ihnen betraten den Laden, einer davon mit einem Baseballschläger. Mit diesem soll der Angreifer den 37-Jähriger mehrmals auf den Kopf geschlagen haben. Dem Opfer gelang es, aus der Bar zu flüchten.

Der Angreifer soll dann mehrere Gegenstände in der Lokalität mit dem Baseballschläger beschädigt und Geld aus einem Kellner-Portemonnaie gestohlen haben. Anschließend verließ der Tatverdächtige mit seinem Begleiter die Bar und stieg in das Auto, mit dem ein Fahrer vor der Tür gewartet hatte.

Der 37-Jährige kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Anschließende Ermittlungen führten die Polizisten zu einem 44-Jährigen. Bei ihm soll es sich um den mutmaßlichen Angreifer mit dem Baseballschläger handeln. Er wurde in seiner Wohnung in der Lipschitzallee angetroffen, vorläufig festgenommen, zur Gefangenensammelstelle gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder entlassen. Der BMW, von dem der 44-Jährige der Halter ist, wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Begleiter des 44-Jährigen und dem Autofahrer dauern an.

+++ Rettungswagen stößt in Wedding mit Auto zusammen +++

Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen, darunter ein Kind, verletzt, wie es vor Ort hieß. Sie kamen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Ob der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, war zunächst nicht bekannt.

+++ Zwei Verletzte bei Unfall in Kreuzberg +++

Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Kreuzberg sind ein Taxi- und ein Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 3.30 Uhr ein 51-Jähriger mit einem Taxi in der Gitschiner Straße in Richtung Wassertorplatz unterwegs und wollte links in die Prinzenstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, mit dem ein 20-Jähriger die Gitschiner Straße in Richtung Lindenstraße befuhr. Der Taxifahrer erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer hatte sich bei der Kollision leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Gegen 8 Uhr wurde die Sperrung der Gitschiner Straße wieder aufgehoben.

+++ Fünf Verletzte bei Unfall mit Funkwagen +++

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Funkwagen der Polizei und einem Auto am Sonnabendabend in Schöneberg sind fünf Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 44-Jährige gegen 18.30 Uhr mit einem Mercedes in der Hauptstraße in Richtung Innsbrucker Platz unterwegs. Auf der Kreuzung an der Dominicusstraße stieß sie mit dem Funkwagen zusammen. Die 44-Jährige erlitt Armverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Im Mercedes saßen noch ein 43-Jähriger, ein 14 Jahre alter Jugendlicher und ein 13-jähriger Junge. Der 43- und der 13-Jährige erlitten ebenso wie die beiden Polizeibeamten des Funkwagens leichte Verletzungen. Der 13-Jährige musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

+++ Brennende Autos in Neukölln und Lichterfelde +++

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr an der Hobrechtstraße in Neukölln.

Foto: Thomas Peise

Zwei geparkte Autos sind am Sonnabendabend und am frühen Sonntagmorgen komplett ausgebrannt. Gegen 20.45 Uhr bemerkten Passanten einen brennenden Mercedes in einer Tiefgarage in einem Hinterhof an der Hobrechtstraße in Neukölln, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute löschten den Brand. Durch die starke Hitze wurde auch ein geparkter Opel in Mitleidenschaft gezogen. Die Hobrechtstraße war während der Löscharbeiten und der polizeilichen Maßnahmen zwischen Sander- und Pflügerstraße bis etwa 22.35 Uhr gesperrt. Ein weiteres Auto stand gegen 3.40 Uhr in Lichterfelde in Flammen. Feuerwehrleute löschten den geparkten VW, ein weiteres Auto wurde leicht beschädigt. In beiden Fällen ermittelt ein Brandkommissariat.

+++ Feuerwehrleute retten Mann aus der Spree +++

Einsatzkräfte auf der Schillingbrücke.

Foto: Thomas Peise

Die Feuerwehr hat an der Schillingbrücke in Friedrichshain einen Betrunkenen aus der Spree gerettet. Der Mann kam in der Nacht zu Sonntag mit Unterkühlung in ein Krankenhaus, teilte die Feuerwehr mit. Laut Polizei handelte es sich bei dem Geretteten um einen jungen Mann, der alkoholisiert war. Die Feuerwehr zog den Verunglückten ihren Angaben zufolge mit Steckleiter und in „Ice Commander“ genannten Spezialanzügen aus dem Wasser. 30 Kräfte waren im Einsatz, darunter auch Rettungstaucher. Wie die „B.Z.“ berichtete, soll es sich um einen Partygänger handeln. Die Türsteher eines Clubs sollen den Mann demnach nicht hereingelassen haben, da er „sturzbetrunken“ war. Der Betrunkene habe sich davon nicht aufhalten lassen und versucht, illegal auf das Gelände zu gelangen. Er sei über das Geländer der Brücke geklettert und abgestürzt. Von der Polizei lagen zum Hergang zunächst keine Angaben vor.

+++ Drei Personen bei Streit am Leopoldplatz verletzt +++

Einsatzkräfte der Berliner Polizei am Leopoldplatz in Wedding.

Foto: Thomas Peise

Am U-Bahnhof Leopoldplatz in Wedding ist es am Sonnabendabend zu einer heftigen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Person gekommen. Dabei wurden laut Polizei vier Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, gerieten ein 28-Jähriger, eine gleichaltrige Frau, ein 38-Jähriger und ein 45-Jähriger aneinander. Dabei wurde der 45-Jährige durch einen Messerstich verletzt. Die 28-Jährige und der 38-Jährige wurden durch Schläge mit einem Fahrradschloss und einer Bierflasche verletzt. Der 28-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde vor Ort behandelt. Keine der Verletzungen war lebensbedrohlich, alle Beteiligte wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.

+++ Messerstecherei mit zwei Schwerverletzten +++

Bei einer Messerstecherei in Friedrichshain sind am frühen Sonntagmorgen zwei Männer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei spielte sich die Auseinandersetzung gegen 2 Uhr in der Boxhagener Ecke Warschauer Straße vor einer Bar ab. Ein 21-Jähriger stach dort auf einen 57-Jährigen ein, der daraufhin zu Boden ging und schwer verletzt liegenblieb. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Der 49-Jährige erlitt Schnittverletzungen an der Hand. Der 21-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, konnte die Polizei am Morgen noch nicht sagen. Eine Mordkommission ermittelt.

( BM )