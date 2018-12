Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen.

Berlin. Ein Rettungswagen der Feuerwehr ist in der Nacht an der Kreuzung Wiesen- Ecke Pankstraße in Wedding mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurden wurden drei Personen, darunter ein Kind, verletzt, wie es vor Ort hieß. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Ob der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, war zunächst nicht bekannt.

( BM )