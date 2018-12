Einsatzkräfte der Berliner Polizei am Leopoldplatz in Wedding.

Am U-Bahnhof Leopoldplatz kam es in der Nacht zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Wedding Drei Personen bei Streit am Leopoldplatz verletzt

Berlin. Am U-Bahnhof Leopoldplatz in Wedding ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer heftigen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Person gekommen. Dabei wurden nach ersten Angaben von vor Ort drei Personen verletzt.

Ein Tatverdächtiger konnte von Einsatzkräften der Berliner Polizei festgenommen werden. Der Tatort wurde abgeriegelt und Spuren gesichert. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.

( BM )