Feuerwehrleute retten Mann aus der Spree

Der Mann war vor dem Yaam Club an der Schillingbrücke in Friedrichshain in die Spree gefallen. Feuerwehrleute konnten ihn retten.

Berlin. Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Sonntag einen Mann an der Schillingbrücke in Friedrichshain aus der Spree gerettet. Zuvor war der Mann am Yaam Club betrunken ins Wasser gefallen, wie es vor Ort hieß. Nach gut 30 Minuten konnte der Mann aus dem Wasser gezogen werden, anschließend kam er in ein Krankenhaus.

Heute Nacht gegen 2 Uhr wurden unsere Kräfte zu einer #Person_im_Wasser an die #Schillingbrücke nach #Friedrichshain alarmiert. Die Person konnte aus dem Wasser gerettet werden und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Unsere Kräfte schützen sich im #IceCommander vor der Kälte. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 23, 2018

( BM )