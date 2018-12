51-Jähriger in Spandauer Lokal lebensgefährlich verletzt

Berlin. Ein 38-Jähriger hat am Freitagabend einen Mann in Spandau angegriffen und ihn lebensgefährlich am Kopf verletzt.

Wie die Berliner Polizei und die Staatsanwaltschaft am Sonnabend in einer gemeinsamen Meldung mitteilten, ereignete sich die Tat gegen 21.45 Uhr in einem Lokal an der Falkenhagener Straße.

Der 51 Jahre alte Angegriffene kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden mussten.

Polizisten nahmen den 38 Jahre alten Tatverdächtigen noch am Ort fest. Er wurde einer Mordkommission überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

( BM )