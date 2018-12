Unbekannte brechen Schließfächer von Commerzbank auf

Die beiden Männer brachen Schließfächer in einer Commerzbank-Filiale am Kudamm auf (Archivbild).

Berlin. Zwei Unbekannte haben am Freitagmittag zwei Schließfächer einer Commerbank-Filiale am Kurfürstendamm in Charlottenburg aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, betraten sie gegen 13.20 die Bank, begaben sich in den Tresorraum, brachen die Fächer auf und flüchteten anschließend mit der Beute. Das Landeskriminalamt ermittelt.

( BM )