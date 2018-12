Polizei-Blog: Schließfächer von Commerzbank aufgebrochen

Zwei beiden Männer brachen Schließfächer in einer Commerzbank-Filiale am Kudamm auf (Archivbild).

+++ Unbekannte brechen Schließfächer von Commerzbank am Kudamm auf +++

Zwei Unbekannte haben am Freitagmittag zwei Schließfächer einer Commerbank-Filiale am Kurfürstendamm in Charlottenburg aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, betraten sie gegen 13.20 die Bank, begaben sich in den Tresorraum, brachen die Fächer auf und flüchteten anschließend mit der Beute. Das Landeskriminalamt ermittelt.

+++ Vorderrad bei Unfall mit Mietwagen abgerissen +++

Der Fahrer eines Mietwagens ist in der Nacht zu Sonnabend in Schmargendorf mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Mercedes rammte einen Baum und rutschte dann über den Platz am Wilden Eber. Dabei wurde das linke Vorderrad des Car2Go-Mietwagens abgerissen. Vor Ort hieß es, bei einem Alkoholtest sei ein Wert von 1,8 Promille gemessen worden.

+++ Brand und Explosionen in Lagerhalle in Reinickendorf +++

Foto: Thomas Peise

Im Bezirk Reinickendorf ist eine 3500 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war in der Nacht zum Freitag mit rund 100 Kräften im Einsatz, wie ein Sprecher am frühen Morgen sagte. In der Halle mit angrenzender Werkstatt in der Wittenauer Straße befanden sich demnach neben Autos auch Druckgasbehälter, von denen einige explodierten. Anwohnern wurde geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

+++ Fußgänger bei Unfall verletzt +++

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Französisch Buchholz ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 20-Jähriger gegen 14.10 Uhr mit einem Renault in der Pasewalker Straße in Richtung Galenusstraße unterwegs und erfasste in Höhe Margaretenaue den 34-Jährigen, der von links zwischen im Gegenverkehr wartenden Fahrzeugen hervortrat. Dabei wurde der Mann auf die Fahrbahn geschleudert. Rettungssanitäter brachten ihn mit Kopf-, Arm-, Bein- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Auto in Hellersdorf ausgebrannt: Brandstiftung vermutet +++

Die Feuerwehr hatte den Brand des Mercedes schnell unter Kontrolle.

Foto: Thomas Peise

An der Tangermünder Straße in Hellersdorf ist in der Nacht zu Sonnabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr hatte den Brand des Mercedes, der gegen 2.15 Uhr von einem Anwohner bemerkt worden war, schnell unter Kontrolle. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt, hieß es vor Ort.

+++ Elf Leichtverletzte bei Brand in Schöneberger Seniorenheim +++

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Schöneberg sind elf Menschen leicht verletzt worden. Ausgelöst worden war das Feuer am Freitagabend möglicherweise durch einen Adventskranz, wie ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen sagte. Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner aus dem Gebäude. Ein Bewohner kam zur Behandlung ins Krankenhaus, die anderen konnten vor Ort versorgt werden.

( BM )