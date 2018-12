Großfeuer in Reinickendorf: Warnung der Feuerwehr aufgehoben

Im Bezirk Reinickendorf ist eine 3500 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war in der Nacht zum Sonnabend mit rund 100 Kräften im Einsatz.

Berlin. In Reinickendorf ist eine 3500 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war in der Nacht zum Sonnabend mit rund 100 Kräften im Einsatz, wie ein Sprecher am Morgen sagte. Gegen 9.30 Uhr war die Situation an der Einsatzstelle übersichtlich, die Kräfte seien noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, wie der Sprecher weiter sagte.

In der Halle mit angrenzender Werkstatt in der Wittenauer Straße befanden sich neben Autos auch Druckgasbehälter, von denen einige explodierten. Anwohnern wurde geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, so der Feuerwehrsprecher. Erkenntnisse über Chemikalien lagen den Einsatzkräften nicht vor.

Allerdings sei die Rauchentwicklung sehr stark gewesen. Selbst aus Französisch-Buchholz hätten besorgte Anwohner bei der Feuerwehr angerufen und Brandgeruch gemeldet. Gegen 9.45 Uhr wurde die Aufforderung zur Schließung von Fenstern und Türen von der Feuerwehr aufgehoben.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. 22 Personen, die sich in der Lagerhalle aufhielten, wurden von den Feuerwehrleuten betreut. Sie kamen nicht zu Schaden. Wie "RadioBERLIN 88,8" meldete, soll es in der Halle einen Partysaal eines Rockerclubs gegeben haben. Wie auf einem Video, das der Sender beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte, zu sehen ist, befand sich dort ein Banner mit der Aufschrift "Welcome to Brotherhood United Rocker".

#Reinickendorf Nach dem Brand in einer 3.500 qm großen Lagerhalle in Wittenau ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. In der Lagerhalle hatte auch ein Rockerclub seinen Partysaal. pic.twitter.com/55rL2Ywv0A — radioBERLIN 88,8 (@radioBERLIN) December 22, 2018

( dpa/bee )