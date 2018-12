In der Belziger Straße in Schöneberg ist am Freitagabend in einem Seniorenheim ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und löschte den Brand im ersten Obergeschoss. Insgesamt elf Menschen wurden durch die Folgen des Feuers verletzt.

Auch die Polizei war mit zahlreichen Beamten im Einsatz, um die Bewohner aus dem Haus zu holen und in der gegenüberliegenden Polizeieinrichtung unterzubringen, wo sie versorgt und betreut wurden.

( BM )