Rollstuhlfahrer fährt in Baugrube - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in Neukölln die Sicherungen einer Baustelle entfernt. Ein Rollstuhlfahrer fuhr in die Baugrube und wurde schwer verletzt.

Berlin. Unbekannte haben an der Kreuzung Werbellinstraße Ecke Karl-Marx-Straße in Neukölln die Sicherungen einer Baustelle entfernt. Ein 77-Jähriger Rollstuhlfahrer war dort am 20. Oktober 2018 gegen 14.45 Uhr unterwegs. Er fiel mit dem Rollstuhl in eine etwa zwei Meter tiefe Baugrube. Dabei zog er sich schwere innere- sowie Gesichtsverletzungen zu. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Ermittler fragen:

Wer hat den Vorfall beobachtet und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Wer kann Angaben zur Fahrtrichtung des Rollstuhlfahrers geben?

Wer kann Angaben zur ungesicherten Baustelle machen?

Wer hat Personen dabei beobachtet, wie sie die Sicherung entfernten?

Wer waren die beiden Ersthelfer?

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 5, Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain unter der Rufnummer (030) 4664-572800 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

( BM )