Das sind die Polizeimeldungen von Freitag, 21.12.2018

Berlin. +++ Fußgängerin von Tram erfasst +++

Am späten Donnerstagnachmittag hat in Marzahn eine Straßenbahn eine Fußgängerin erfasst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte eine 57-Jährige gegen 17.50 Uhr bei Rot die Fahrbahn und Gleisanlage der Rhinstraße an der Ecke zur Allee der Kosmonauten und übersah dabei offenbar eine vom Haltestellenbereich abfahrende Straßenbahn. Die Tram erfasste die Frau. Sie wurde mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht.

+++ Feuer auf Parkplatz +++

Am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr stand in Friedrichsfelde ein Mazda in Flammen. Ein Anwohner bemerkte die Flammen an der Straße Alt-Friedrichsfelde und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Das Fahrzeug, ein älteres Modell, wurde erheblich beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.

+++ Tankstelle überfallen +++

Ein Räuber hat am Donnerstagabend in Nikolassee eine Tankstelle überfallen. Die Tat ereignete sich gegen 21.30 Uhr am Kronpinzessinnenweg. Der Mann bedrohte zwei Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld und Zigaretten, die ihm die Angestellten in eine Tasche packten. Anschließend flüchtete der Mann.

+++ Anwohner bemerkt Einbrecher +++

Ein aufmerksamer Nachbar wurde in der vergangenen Nacht in Wittenau auf einen Einbrecher aufmerksam. Gegen 22.50 Uhr bemerkte der Mann Geräusche aus einer Nachbarswohnung in einem Wohnhaus an der Blunckstraße und sah genauer hin. Er sah nun, wie sich in der Wohnung ein Unbekannter zunächst duckte und anschließend über den Balkon der Wohnung flüchtete. Der Zeuge bemerkte eine eingeschlagene Fensterscheibe an der Wohnung, alarmierte die Polizei und gab eine Beschreibung des Flüchtenden ab. Zivilpolizisten nahmen noch in Tatortnähe einen 31 Jahre alten Verdächtigen fest.

+++ Bein Blick aus der S-Bahn brennendes Auto gesehen +++

In der vergangenen Nacht um kurz nach 3 Uhr bemerkte ein Fahrgast der S-Bahn in Marienfelde ein brennendes Auto. Der Golf brannte auf einem Parkplatz an der Buckower Chaussee. Der Fahrgast alarmierte die Feuerwehr. Von dem Fahrzeug blieben nur noch rauchende Trümmer übrig.

( BM )