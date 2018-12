Unbekannter entkommt nach Raub und Verfolgungsjagd

Berlin. Ein Unbekannter hat in Berlin gleich mehrere Straftaten in Serie begangen. Zunächst habe der Mann am Donnerstagmorgen kurz vor 4.00 Uhr einer 30 Jahre alten Frau nach einem Streit im Bezirk Schöneberg die Handtasche entrissen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mitsamt der Beute fuhr er in seinem Auto davon und kam wenig später nochmals zum Tatort zurück.

Polizisten, die sich dort um das Opfer kümmerten, nahmen sofort die Verfolgung auf. An einer Baustelle in der Nürnberger Straße im Bezirk Charlottenburg konnte der Unbekannte zunächst gestellt werden, rammte aber kurz darauf das Polizeiauto und entkam. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Erst am Mittwoch hatte ein Beamter Verletzungen erlitten, als er einen flüchtenden Autofahrer kontrollieren wollte.

Gegen 5.00 Uhr fanden Zeugen den Fluchtwagen an der Spandauer Straße in Flammen stehend. Die Feuerwehr musste anrücken, um den Brand zu löschen. Wie sich herausstellte war der Pkw bereits seit Ende Oktober als gestohlen gemeldet. Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte den Wagen in Brand steckte.

( dpa )