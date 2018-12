Das sind die Polizeimeldungen von Donnerstag, 20.12.2018

Berlin. +++ Imbiss überfallen - Mitarbeiterinnen mit Pistole bedroht +++

Ein Unbekannter hat in Reinickendorf einen Imbiss überfallen und zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, richtete der Täter in der Nacht zu Donnerstag eine Pistole auf eine 33 Jahre alte Angestellte des Imbisses in der Straße Am Nordgraben. Er habe Geld sowie ihre Handtasche gefordert. Eine 46 Jahre alte Mitarbeiterin habe der Räuber ebenfalls bedroht und sie zurückgedrängt. Schließlich sei er mit Geld und Handtasche in eine nahe liegende Kleingartenanlage geflohen. Die 46-Jährige habe einen Schock erlitten. Bei der Suche nach dem Mann sei auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. Der Täter ist den Angaben zufolge weiter flüchtig.

+++ Jugendliche tot in Wohnung aufgefunden +++

In Hennigsdorf (Brandenburg) nordwestlich von Berlin ist am Mittwochabend eine Jugendliche tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord gegenüber der Berliner Morgenpost mitteilte, habe der Mieter der Wohnung die vermutlich 16-Jährige leblos vorgefunden. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Tötungsdelikt oder Gewaltverbrechen aus. Vielmehr liege die Vermutung eines langjährigen Drogenkonsums nahe, so die Polizei weiter. Eine Obduktion soll am Mittwoch Aufschluss über die Todesursache geben.

+++ Drei Personen verletzt - Unfall in Kreuzberg +++

In der Urbanstraße in Kreuzberg ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden laut Berliner Feuerwehr drei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar, ein VW ist - den Twitterbildern zu entnehmen - aber offensichtlich auf einen parkenden Pkw aufgefahren und hochkant zum Stehen gekommen. Die Straße war zeitweise gesperrt, soll mittlerweile jedoch wieder befahrbar sein.

+++ Polizist bei Kontrolle angefahren - Fahrer weiter flüchtig +++

Der Autofahrer, der bei einer Verkehrskontrolle in Neukölln einen Polizisten angefahren hat, ist weiter auf der Flucht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilte, sind die Beamten immer noch auf der Suche nach ihm und dem Fluchtwagen. Der Autofahrer war am Mittwochmorgen zwei Streifenpolizisten aufgefallen, weil er am Hermannplatz, Ecke Kottbusser Damm in zweiter Reihe parkte und damit den Verkehr behinderte. Die Polizisten wollten ihn überprüfen. Der Mann sei aber plötzlich losgefahren und habe einen 31-jährigen Polizisten angefahren. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

+++ Wohnungsbrand mit 15 Verletzten in Nauen +++

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nauen (Havelland) sind 15 Menschen verletzt worden. Sie wurden nach Angaben der Polizei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war in der Nacht zu Donnerstag in einer Wohnung ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge schwebt niemand in Lebensgefahr. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen kurz nach 2.00 Uhr zum Karl-Bernau-Ring in eine Wohnung im ersten Geschoss eines fünfstöckigen Hauses gerufen. Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus mussten die Bewohner teilweise über Drehleitern in Sicherheit gebracht werden. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

