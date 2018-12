Video-Fahndung: Polizei sucht zwei Schläger

Zwei Täter sollen einen 31-Jährigen aus antisemitischer Motivation heraus in Mitte angegriffen haben. Die Polizei hofft auf Mithilfe.

Berlin. Die Polizei Berlin sucht aktuell mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen. Sie sollen in Mitte einen Mann aus antisemitischer Motivation heraus attackiert haben. Auch Zeugen sollen sich bei den Beamten melden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am Samstag, den 29. September 2018 gegen 9 Uhr am Rosenthaler Platz. Das Duo soll den 31-Jährigen zunächst gefragt haben, ob er jüdischer Herkunft sei und anschließend auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die beiden Männer flüchteten daraufhin mit dem Taxi.

Dieser Mann wird unter anderem gesucht

Foto: Polizei Berlin

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

dunkelhäutig und ungefähr 25 bis 35 Jahre alt

180 bis 190 cm groß, trug kurze schwarze Haare und einen Vollbart, möglicherweise fehlt ein oberer Schneidezahn

bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke aus Leder oder einem Lederimitat mit hellen Schulterpolstern, dazu trug er eine rote Umhängetasche und schwarze Schuhe mit roten Streifen und roter Sohle

Täter 2

dunkelhäutig und ebenfalls ungefähr 25 bis 35 Jahre alt

180 bis 190 cm groß, trug kurze schwarze Haare und einen Vollbart

bekleidet war er mit einer weißmelierten Jeansjacke und einer Jeanshose, dazu trug er weiße Turnschuhe

Die Ermittler des Landeskriminalamtes fragen:

Wer kann Hinweise zur Identität und den Aufenthaltsorten der Gesuchten machen?

Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Zeugen geben?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat und Tätern geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953128, per Telefax unter der Nummer (030) 4664-953199 oder per E-Mail ( lka531@polizei.berlin.de ), über die Internetwache Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

