Das sind die Polizeimeldungen von Mittwoch, 19.12.2018

Berlin. +++ Böller in Bus geworfen - Busfahrer verletzt +++

Ein Busfahrer ist in Reinickendorf durch einen Böller verletzt worden. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-Jährige war mit einem Bus der Linie 122 am Senftenberger Ring im Märkischen Viertel unterwegs. Unbekannte hätten am späten Dienstagabend an einer Haltestelle einen Böller in den Bus geworfen, als der Busfahrer gerade die Tür schließen wollte, teilte die Polizei mit. Der Mann hörte einen lauten Knall und vernahm einen hellen Blitz. Dadurch konnte er den Angaben zufolge für kurze Zeit weder etwas sehen noch richtig hören. Der oder die Täter konnten so in unbekannte Richtung fliehen. Andere Menschen wurden nicht verletzt, da der BVG-Bus zum Tatzeitpunkt leer war.

+++ Auto in Friedenau in Flammen +++

In Friedenau ist in der Nacht zu Mittwoch ein Auto in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner der Fregestraße nahm gegen 1.30 Uhr das brennende Fahrzeug wahr, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers werde von einem Brandkommissariat ermittelt, hieß es.

+++ Feuerwehr bei Schwelbrand in Mitte im Einsatz +++

Die Berliner Feuerwehr war am Dienstagabend bei einem Schwelbrand in einem Gebäude an der Alten Jakobstraße in Mitte im Einsatz. Dämmplatten unter der Putzschicht der Fassade hatten vermutlich durch Schweißarbeiten Feuer gefangen. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr großflächig Löschschaum ein. Der Schwelbrand erstrecke sich über acht Geschosse, teilte die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden an. 30 Einsatzkräfte befanden sich vor Ort.

In der #Alten_Jakobstraße in #Mitte schwelt ein #Brand unter der #Fassade über 8 Geschosse. Wir arbeiten mit #Löschlanzen und führen Messprotokolle zur Kontrolle der Temperatur. Der #Einsatz wird noch viele Stunden andauern. pic.twitter.com/WjM3oISeeU — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 18, 2018

( BM )