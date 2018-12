Auto brennt komplett aus

In Müggelheim hat in der Nacht ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr konnte es nicht mehr retten.

Berlin. In Berlin-Müggelheim ist in der Nacht zu Dienstag ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Halter des Wagens hörte gegen 0.55 Uhr am Krampenburger Weg zunächst einen Knall und sah anschließend Flammen aus seinem Auto schlagen. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mit.

Feuerwehrkräfte konnten das Feuer zwar löschen, jedoch ein Ausbrennen des Wagens nicht verhindern. Bei dem Brand wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Ob das Auto durch Brandstiftung oder durch einen technischen Defekt Feuer fing, war noch unklar.

