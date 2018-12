Das sind die Polizeimeldungen von Dienstag, 18.12.2018

Berlin. ++++ Mehrere Verletzte bei Brand in Prenzlauer Berg +++

In einem Mehrfamilienhaus in Prenzlauer Berg ist am frühen Dienstagmorgen eine Wohnung in Brand geraten. 16 Menschen wurden verletzt, eine weitere Person musste reanimiert werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Demnach wurden die Einsatzkräfte kurz nach 4 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen stand die Wohnung an der Eugen-Schönhaar-Straße vollständig in Flammen. Mehrere Bewohner des Hauses mussten teilweise über Drehleitern gerettet werden. Über 100 Feuerwehrleute waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt. Auch wie es zu dem Feuer kam war noch unklar.

( BM )