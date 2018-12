Das sind die Polizeimeldungen von Montag, 17.12.2018

Berlin. +++ 56-Jährige verhindert Einbruch in Kiosk +++

Eine 62 Jahre alte Frau hat in Haselhorst einen Einbruch von drei jungen Leuten in einen Kiosk verhindert. Die Anwohnerin bemerkte gegen 21.45 Uhr, wie die drei den Laden in der Gartenfelder Straße aufzuhebeln versuchten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau wählte am Sonntagabend den Notruf; die Polizei nahm die drei Verdächtigen einige Straßen weiter fest. Es handele sich bei ihnen um einen 16-Jährigen, einen 17-Jährigen und um einen 22-Jährigen.

+++ Mann raubt Tankstelle in Zehlendorf aus +++

Mit einer Pistole bewaffnet hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Zehlendorf ausgeraubt. Der Mann bedrohte den 62 Jahre alten Tankwart gegen 19.20 Uhr und forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend sei er am Sonntagabend mit seiner Beute unerkannt aus der Tankstelle in der Potsdamer Straße geflohen. Der Angestellte blieb nach Polizeiangaben körperlich unversehrt.

+++ Möglicherweise Wolf bei Unfall auf der A11 getötet +++

Bei einem Unfall auf der Bundesautobahn A11 ist am Sonntag vermutlich ein Wolf ums Leben gekommen. Nach einer ersten Begutachtung des Kadavers seien die Beamten zu dem Schluss gekommen, dass es sich um das geschützte Tier handele, sagte ein Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums auf Anfrage. Endgültige Klarheit soll die Begutachtung durch einen Experten ergeben. Das Tier war zwischen den Anschlussstellen Wandlitz und Finowfurt Richtung Norden von einem Auto erfasst worden. Menschen wurden bei dem Unfall auf der Autobahn, die an der nordöstlichen Stadtgrenze von Berlin endet, nicht verletzt.

( BM )