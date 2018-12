BMW-Fahrer rammt Straßenbahn und flüchtet zunächst

Der Fahrer eines BMW hat in der Nacht zu Sonntag in Hellersdorf eine Tram gerammt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einem BMW gegen 22.50 Uhr auf der Mittenwalder Straße in Richtung Zossener Straße unterwegs. An der Einmündung Mittenwalder und Zossener Straße fuhr er geradeaus über einen Grünstreifen und stieß dann mit einer Tram zusammen.

Alle drei Insassen ergriffen nach dem Unfall zunächst die Flucht. Die Polizei konnte allerdings zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren stellen und vorläufig festnehmen. Während der Unfallaufnahme stellte sich dann auch der 25 Jahre alte Halter des BMW, der angab, auch der Fahrer gewesen zu sein. Die Polizisten ließen den Mann "pusten" und stellten 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft fest. Der Mann wurde zur Blutentnahme gebracht.

Der 25 Jahre alte Beifahrer erlitt bei dem Unfall eine Schnittverletzung und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Eine 18-Jährige in der Tram erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Bereich wurde während der Unfallaufnahme und der Bergung komplett gesperrt.

Auf den BMW-Fahrer kommen nun Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr und fahrlässige Körperverletzung zu.