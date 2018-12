Das sind die Polizeimeldungen von Sonnabend, 15.12.2018

Berlin. +++ Räuber plündern Kassen auf Weihnachtsmarkt +++

Zwei Unbekannte haben am Sonnabend Kassen auf dem Designweihnachtsmarkt in der Luckenwalder Straße in Kreuzberg geplündert. Drei Frauen und ein Mann sind dabei leicht verletzt worden. Die Männer betraten gegen 19.15 Uhr den Kunstweihnachtsmarkt und öffneten zwei Kassenhäuschen unter dem Vorwand, die Einnahmen nachzählen zu wollen. Dabei versprühten sie Pfefferspray im Innenbereich. Anschließend flüchteten die Räuber mit der Beute. Die Kassiererinnen im Alter von 30 und 33 Jahren erlitten Augenreizungen. Auch der Veranstalter im Alter von 27 Jahren und eine weitere 30 Jahre alte Zeugin wurden verletzt und erlitten Atemwegsreizungen. Das zuständige Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Diebe zeigen Karatetricks und stehlen Uhr +++

In Kreuzberg sind am Sonnabend zwei mutmaßliche Diebe festgenommen worden, die zuvor von der Polizei beim Ansprechen mehrerer Touristen beobachtet worden sind. Gegen 19.45 Uhr gerieten die Diebe mit einem 23 Jahre alten niederländischen Touristen auf der Görlitzer Straße in ein Gespräch. Einer von ihnen zeigte dem jungen Mann anschließend ein paar „Karatetricks“ eines niederländischen Sportlers. Erst als die Polizisten ihn anschließend ansprachen, bemerkte der Tourist, dass ihm seine Armbanduhr entwendet wurde. Die beiden Diebe wurden daraufhin festgenommen, einer von ihnen trug die gestohlene Uhr am Handgelenk.

+++ Raser mit 137 km/h auf Stadtautobahn gestoppt +++

Die Polizei stoppte in der Nacht zu Sonntag einen Raser auf der Stadtautobahn, der anstatt der erlaubten 80 km/h mit 137 unterwegs war. Der Fahrer eines gemieteten Mercedes wurde gegen 0.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Jakob-Kaiser-Platz und Beusselstraße von den Beamten angehalten, die dem 30-Jährigen ein Bußgeld von mindestens 280 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot auferlegten.

+++ Knall und Gasgeruch in Wohnung - eine Person verletzt +++

In Wilhelmstadt im Seeburger Weg hat es am Sonnabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Rund 25 Einsatzkräfte rückten aufgrund eines lauten Knalls und Gasgeruch in einer Wohnung an. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, wurde offenbar eine Gaskartusche undicht, sodass es zu einer Verpuffung kam. Eine Person wurde verletzt.

#Brand #Knall und #Gasgeruch war die Alarmierung der @Berliner_Fw nach #Wilhelmstadt #Seeburger_Weg

25 Einsatzkräfte rückten aus. In einer Wohnung wurde eine Gaskartusche undicht, es kam zu einer #Verpuffung ohne Folgebrand. 1 verletzte Person wurde rettungsdienstlich versorgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 15, 2018

