Das sind die Polizeimeldungen von Sonnabend, 15.12.2018

Berlin. +++ Fahrer entzieht sich Kontrolle und fährt gegen Mast+++

Ein Mercedes-Fahrer hat sich gegen vier Uhr einer Polizei-Kontrolle in Tempelhof entzogen. Der Mann fuhr mit schneller Geschwindigkeit an der Polizei vorbei. Der Fahrer verlor Richtung Oberlandstraße die Kontrolle über seinen Mercedes. Er geriet in den Gegenverkehr. Der Fahrer prallte mit seinem Wagen gegen einen Ampelmast. Der Mann stieg aus und flüchtete. Bei dem Versuch dem Fahrer zu folgen, verletzte sich ein Polizist. Der Fahrer wurde von einem anderen Beamten festgenommen. Offenbar stand der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen.

+++ Drogendealer festgenommen +++

Ein Mann soll einem anderen Mann an der Oberbaumbrücke genötigt haben, Drogen zu kaufen. Der Mann lehnte ab, daraufhin soll der andere ihn attackiert haben. Als Beamte ihn festnehmen wollten, versuchte der Mann zu flüchten. Polizisten stellten ihn am May-Ayim-Ufer in Kreuzberg. Der mutmaßliche Täter trug mehrere Stichwerkzeuge, darunter ein Klappmesser und ein verbotenes Pfefferspray bei sich. Die Beamten stellten mehrere Anzeigen aus, unter anderem wegen Drogenbesitz, Drogenhandel, Verstoß Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung. In einer Plastiktüte befanden sich mehrere fertig abgepackte kleinere Mengen Drogen.

+++ Pkw prallt gegen Oberleitungsmast +++

Ein Autofahrer ist mit seinem Pkw in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Friedrichshain gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn geprallt. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Proskauer Straße/Eldenaer Straße. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Am Auto entstand ein erheblicher Sachschaden.

