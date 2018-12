Das Containerfahrzeug brannte an der Züllichauer Straße vollständig aus. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschstaffeln an.

Feuerwehr-Einsatz Lkw geht in Kreuzberg in Flammen auf

In der Züllichauer Straße in Kreuzberg ging in der Nacht ein Laster in Flammen auf. Das Containerfahrzeug brannte vollständig aus. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

