Das sind die Polizeimeldungen von Mittwoch, den 12.12.2018

+++ 17 Jahre alter Radfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Berlin. Ein 17 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf schwer verletzt worden. Ein Autofahrer stieß mit dem Jungen zusammen, als er sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen der Auguste-Viktoria-Allee umparken wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Radfahrer kam nach dem Unfall am Mittwochnachmittag ins Krankenhaus.

+++ Mitte: Auto in Flammen +++

Ein Auto ist in Mitte am frühen Donnerstagmorgen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit sechs Einsatzkräften vor Ort, um den Brand in der Griebenowstraße zu löschen. Verletzt wurde demnach niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

+++ Einbrecher landen mit Fluchtauto im Gleisbett +++

Zwei Einbrecher lieferten sich nach einem Einbruch und dem Diebstahl eines Tresors in Mahlsdorf in der Nacht zu Donnerstag eine äußerst wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Audi raste mit über 100 km/h durch die Rhinstraße in Richtung Landsberger Allee. Kurz vor der Kreuzung geriet das Fahrzeug nach links und raste durch eine Straßenbahnhaltestelle. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals. Die Insassen konnten flüchten.

Das Fluchtauto im Gleisbett. Einsatzkräfte sichern Spuren.

Foto: Thomas Peise

( BM )