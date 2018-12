Das sind die Polizeimeldungen von Freitag, 14.12.2018

Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in der Mall of Berlin an

Berlin. +++ Feuer in der Mall of Berlin +++

In der Mall of Berlin am Leipziger Platz ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Es brannten Teile eines Verkaufsstandes im Erdgeschoss. Die Sprinkleranlage wurde ausgelöst und das Wasser bereitete den Flammen schnell ein Ende. Allerdings ließ sich die Sprinkleranlage im Anschluss zunächst nicht abschalten, was für eine leichte Überflutung sorgte.

+++ Laster in Kreuzberg ausgebrannt +++

In der Züllichauer Straße in Kreuzberg ging in der Nacht ein Laster in Flammen auf. Das Containerfahrzeug brannte vollständig aus. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

Feuerwehrleute löschen den brennenden Laster.

Foto: Thomas Peise

