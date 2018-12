Berlin: Wilde Verfolgungsjagd endet im Gleisbett

Erst klauten sie in Mahlsdorf einen Tresor, dann rasten sie mit über 100 km/h davon. Die Flucht endete im Gleisbett einer Tram.

Nach einem Einbruch und dem Diebstahl eines Tresors in Mahlsdorf lieferte sich in der Nacht zu Donnerstag der Fahrer eines silbernen Audi eine äußerst wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.

In der Lichtenberger Rhinstrasse raste der Audi mit über 100 km/h in Richtung Landsberger Allee. Kurz vor der Kreuzung zur Landsberger Allee geriet das Fahrzeug nach links, überfuhr mehrere Poller und raste durch eine Straßenbahnhaltestelle. Dabei wurden mehrere Scheiben zerstört. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und blieb dann auf der Seite im Gleisbett der Straßenbahn liegen.

Der Audi im Gleisbett, im Vordergrund die umgeknickten Poller.

Foto: Thomas Peise

Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Absuche der näheren Umgebung blieb erfolglos. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. An der Unfallstelle sicherte die Kriminalpolizei Spuren.

