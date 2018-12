Unfall - Schwer verletzte Fußgängerin gestorben

Eine 59-Jährige ist bei einem Unfall in Reinickendorf schwer verletzt worden und einen Tag später verstorben. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Berlin. Die Berliner Polizei sucht Zeugen zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Reinickendorf. Eine 59-Jährige, die am Montagmorgen gegen 7 Uhr beim Überqueren der Provinzstraße von einem VW erfasst und schwer verletzt wurde, verstarb am Dienstagabend im Krankenhaus.

Die Verkehrsermittler hoffen nun auf Hinweise und haben folgende Fragen:

Wer hat den Unfallhergang beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 in der Idastraße in Niederschönhausen unter der Telefonnummer (030) 4664-172800, per E-Mail sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

( BM )