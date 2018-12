Berlin. In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Wilmersdorf ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Es brenne in einer Wohnung in einem Haus an der Brandenburgischen Straße, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch.

Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot von 90 Feuerwehrleuten im Einsatz. Nähere Angaben etwa zu Verletzten konnte der Sprecher zunächst nicht machen.

"Die Rauchwolke ist in weiten Teilen des Stadtgebietes zu sehen", twitterte die Berliner Feuerwehr.

( dpa )