Das sind die Polizeimeldungen von Mittwoch, den 12.12.2018

Berlin. +++ 79-jährige Frau ausgeraubt und verletzt +++

Eine 79 Jahre alte Frau ist in Spandau von einem Unbekannten ausgeraubt und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen überfiel der Täter die Seniorin am späten Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz am Balsewitzer Ring, wie die Polizei mitteilte. Er schubste die Frau, die dabei stürzte. Anschließend entriss er ihr die Handtasche und flüchtete in Richtung Sandstraße. Bei dem Sturz zog sich die 79-Jährige nach den Polizeiangaben vom Mittwoch Verletzungen im Gesicht zu. Sie kam in ein Krankenhaus.

( BM )