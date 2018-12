Leere Dose sorgte für Vollsperrung der Warschauer Brücke

Berlin. Die Auswirkungen des Streiks am Morgen hatten gerade erst nachgelassen, da brach am Montagnachmittag erneut ein Verkehrschaos aus, an der Warschauer Brücke in Friedrichshain: Am Nachmittag mussten die Linien S3, S5, S7, S75 und S9 zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof unterbrochen werden.

Auch der U-Bahnverkehr auf den Linien U1 und U3 wurde zwischen Schlesischem Tor und Warschauer Straße vorübergehend eingestellt. Die Tram M10 verkehrte ebenfalls nicht. Auf den Straßen um die Warschauer Brücke ging laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) kaum noch etwas.

Gegen 16.30 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben. Grund für die Aufregung war eine Dose, die vom Brückengeländer baumelte. Diese entpuppte sich als leer und damit harmlos. Es dürfte allerdings noch einige Zeit dauern, bis sich der Verkehr normalisiert haben wird.

Verdacht auf Munitionsfund! S-Bahnhof #WarschauerStraße und Warschauer Brücke aktuell gesperrt pic.twitter.com/Mf4NCgKg4U — Ragnar Sieradzinski (@RagnarSi) December 10, 2018

