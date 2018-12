Mit Video und Fotos: Mutmaßlicher Sexualstraftäter gesucht

Die Polizei hofft auf Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der eine 31-Jährige in Alt-Hohenschönhausen sexuell genötigt haben soll.

Berlin. Mithilfe eines Videos und Bildern einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei aktuell nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Der Mann steht in Verdacht, am 10. Juli 2018 eine 31-Jährige in Alt-Hohenschönhausen sexuell genötigt zu haben.

Wie die Polizei mitteilte, soll der Gesuchte seinem Opfer in den frühen Morgenstunden zunächst aus einer Tram der Linie M6 gefolgt sein und im Arendsweg zu Boden gestoßen haben. Auf ihrem Becken sitzend soll er anschließend versucht haben, sie gegen ihren Willen zu küssen. Als Anwohner nach den Hilferufen der Frau auf sich aufmerksam machten, flüchtete der Mann.

Nach diesem Mann wird gesucht

Foto: Polizei Berlin

Die Ermittler machen folgende Angaben zur Person:

asiatisches Aussehen

38 bis 42 Jahre alt

circa 170 cm groß

leicht untersetzte Statur

dunkle Haare

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten und/oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise geben?

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten. Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

Mehr Polizeimeldungen:

Chlorgas ausgetreten: Paul-Drude-Institut in Mitte evakuiert

Brand vor Autohaus: 120.000-Euro-Audi steht in Flammen

Polizei-Blog: Mann schlägt Sicherheitsmitarbeiter

( BM/jhe )