29-Jährige greift Polizisten an - Rippenprellung

Berlin. +++ Frau bei Zusammenstoß mit Straßenbahn lebensgefährlich verletzt +++

In Lichtenberg ist eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, als die Straßenbahn in eine Haltestelle einfuhr, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die 50-Jährige kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Zur genauen Unfallursache wird noch ermittelt.

+++ Fußgänger schwer verletzt ++++

In der Badensche Straße in Höhe der Bundesallee ist am Sonntagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Als ein Fußgänger die Straße überqueren wollte, wurde er von einem Pkw erfasst. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Badensche Straße zwischen Bundesallee und Berliner Straße für mehrere Stunden gesperrt.

Foto: Pudwell

+++ 120.000-Euro-Auto steht in Flammen +++

Auf dem Parkplatz des Audi Zentrums Berlin Adlershof in der Rudower Chaussee standen in der Nacht zu Montag mehrere Fahrzeuge in Flammen. Laut ersten Informationen bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer gegen 0.35 Uhr einen brennenden Pkw auf dem Gelände und alarmierte die Polizei. Auch ein weiterer Audi im Wert von über 120.000 Euro brannte komplett aus.

Ein Autofahrer bemerkte die Flammen

Foto: Morris Pudwell

Der Zeuge konnte er den Beamten Angaben zu einer Person geben, die sich schnell vom Tatort entfernt haben soll. Eine anschließende Suchaktion seitens der Polizei blieb bislang allerdings erfolglos.

( BM )