Polizei-Blog: Verletzte bei Auseinandersetzung

Bei einer Schlägerei in einem Club in Friedrichshain sind mehrere Menschen verletzt worden.

+++ Messerstecherei an der Hasenheide +++

Berlin. Bei einer Messerstecherei vor einer Shisha-Bar an der Hasenheide in Neukölln wurden in der Nacht zu Sonntag zwei Personen verletzt, einer davon schwer. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. Nach ersten Angaben begann der Vorfall in der Bar und setzte sich auf der Straße fort. Weitere EInzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit.

+++ Auseinandersetzung in Club +++

In oder vor einem Club an der Schillingbrücke in Friedrichshain kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, wurden dabei vier Personen verletzt. Die Polizei nahm nach ersten Angaben von vor Ort einen Verdächtigen fest.

+++ Berliner Feuerwehr sucht in Spree nach Vermisstem +++

Die Berliner Feuerwehr hat am frühen Sonntagmorgen in der Spree im Bereich der Holzmarktstraße in Friedrichshain nach einer Person im Wasser gesucht. Dabei kamen auch Taucher zum Einsatz, die von Kollegen in einem Boot unterstützt wurden. Insgesamt waren 30 Kräfte im Einsatz. Die Suche verlief zunächst erfolglos.

In einem Wohnhaus an der Maxie-Wander-Straße in Hellersdorf ist in einem Keller ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

+++ Brand in Hellersdorf +++

In einem Keller eines Wohnhauses an der Maxie-Wander-Straße in Hellersdorf ist in der Nacht zu Sonntag ein Brand ausgebrochen. Der Rettungsdienst sichtete zwei Personen, diese mussten aber nicht ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

