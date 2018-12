Bei einer Messerstecherei an der Hasenheide wurden in der Nacht zu Sonntag zwei Personen verletzt.

Bei einer Messerstecherei an der Hasenheide in Kreuzberg wurden in der Nacht zu Sonntag zwei Personen verletzt, einer davon schwer. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. Nach ersten Angaben begann der Vorfall in einer Bar und setzte sich auf der Straße fort. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

