Mord aus Eifersucht: Ex-Freund des Opfers stellt sich

Eine 32-Jährige ist am frühen Sonnabend in Zehlendorf erstochen worden. Die Tat war offenbar ein Eifersuchtsdrama.

Blutiges Eifersuchtsdrama im beschaulichen Zehlendorf. Am Sonnabendmorgen hat ein 32-jähriger Mann vor einem Wohnhaus in Zehlendorf seine gleichaltrige Ex-Freundin erstochen. Am Nachmittag stellte sich der Täter in einer Dienststelle der Bundespolizei in Friedrichshain. Er wurde festgenommen und soll am Sonntag einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, griff der Täter die Frau an, als die gegen 6 Uhr nach einem Besuch ein Haus am Lupsteiner Weg verlassen hatte. Durch mehrere Messerstiche getroffen, brach die Frau blutüberströmt zusammen, der Täter ergriff zunächst die Flucht. Eine Anwohnerin, die das Geschehen eher zufällig beobachtet hatte, alarmierte umgehend Polizei und Feuerwehr. Ein kurz darauf eingetroffener Notarzt konnte die 32-Jährige am Tatort zunächst reanimieren, kurz nach ihrer Einlieferung in ein Krankenhaus erlag die Frau allerdings ihren schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen wurden zunächst von der 3. Mordkommission geführt, später übernahm dann die 1. Mordkommission. Für die Beamten deutete schon frühzeitig vieles auf eine Beziehungstat hin. Insbesondere die Tatsache, dass die Frau sofort nach dem Verlassen des Hauses angegriffen wurde, sprach dafür, dass der Täter auf sein Opfer gewartet hatte. Weitere Zeugen außer der Frau, die die Tat beobachtet hatte, gab es anfangs nicht. In der ruhigen Wohnstraße, gerade einmal 300 Meter von der Landesgrenze zu Brandenburg entfernt, war an einem Sonnabendmorgen um die frühe Stunde kaum jemand unterwegs. Eine schnelle Aufklärung verhinderte das dennoch nicht.

Denn noch während die Ermittler in den umliegenden Häusern nach möglichen Zeugen suchten und Experten der Spurensicherung den Tatort akribisch untersuchten, stellte sich der Messerstecher. Gegen 11 Uhr erschien der Mann auf der Dienststelle der Bundespolizei am Ostbahnhof. „Vermutlich war ihm klar, dass Ermittlungen im Umfeld des Opfers schnell auf ihn als möglichen Täter hingewiesen hätten“, sagte ein Beamter. Die Vernehmungen des 32-Jährigen dauern noch an. Über seine Aussagen teilte die Polizei am Sonnabend zunächst nichts mit.

