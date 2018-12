Frau in Zehlendorf auf der Straße erstochen

Eine 32-Jährige ist am frühen Sonnabend in Zehlendorf erstochen worden. Der Täter flüchtete.

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Morgen des Sonnabend in Zehlendorf eine Frau erstochen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, habe die 32-Jährige kurz nach 6 Uhr ein Wohnhaus im Lupsteiner Weg verlassen. Dabei wurde sie von einem Mann mit einem Messer angegriffen, der im Anschluss flüchtete. Eine Anwohnerin beobachtete das Geschehen und verständigte die Einsatzkräfte. Rettungssanitäter und ein Notarzt brachten die Frau in ein Krankenhaus, in dem sie allerdings kurz darauf starb.

Wie weiter bekannt wurde, war das Haus, vor dem die Tat geschah, nicht der Wohnort des Opfers. Ermittler gehen derzeit von Wohnung zu Wohnung, in der Hoffnung weitere Zeugen zu finden.

