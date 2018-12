Razzia gegen illegales Glücksspiel in Berlin

Polizei und Staatsanwaltschaft sind mit einer groß angelegten Razzia gegen das illegale Glücksspiel in Berlin vorgegangen. 150 Beamte vollstreckten in der Nacht zu Sonnabend mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Davon betroffen waren eine Gaststätte in der Schlüterstraße in Charlottenburg, ein "bordellartiger Betrieb" in der Leibnizstraße, sowie Wohnungen in der Sophie-Charlotten-Straße, in der Mommsenstraße, Sybelstraße, Düsseldorfer Straße (Wilmersdorf), Fahrmundstraße (Wilhelmstadt) und im brandenburgischen Schönfließ.

In dem Lokal in der Leibnizstraße lösten die Beamten eine Pokerrunde auf. Die Ermittlungen gegen die vier Spieler, die Betreiber der Gaststätte, sowie die beiden Kartengeber dauern an. Beschlagnahmt wurde unter anderem ein Pokertisch. Das Ordnungsamt ließ das Geschäft schließen. Neben den Polizisten waren auch zwei Beamte der Polizeiinspektion Oranienburg, die Staatsanwaltschaft Berlin und das Ordnungsamt Charlottenburg-Wilmersdorf beteiligt.

Mehr Polizeimeldungen:

Polizei-Blog: Taxi erfasst Fußgänger und verletzt ihn schwer

( alu )