Tram stößt gegen Kinderwagen - Säugling verletzt

Bei einem Unfall hat ein Säugling am Freitagnachmittag in Rummelsburg Kopfverletzungen erlitten. Laut Polizei hatte eine 34-Jährige den Kinderwagen gegen 16.20 Uhr an der Hauptstraße Ecke Hildegard-Marcusson-Straße auf einer Fußgängerfurt über die Fahrbahn geschoben, um die Tram-Gleise zu überqueren.

In dem Moment näherte sich allerdings eine Straßenbahn der Linie 21, die mit dem Kinderwagen zusammenstieß und diesen zur Seite schob. Der Kinderwagen stürzte um, wobei das zwei Monate alte Mädchen Kopfverletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus. Der 36 Jahre alte Tramfahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

( BM )