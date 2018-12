Razzia gegen illegales Glücksspiel

Berlin. +++ 19-Jähriger knackt Snackautomat +++

Ein 19-Jähriger hat am Freitagnachmittag am Bahnhof Ostkreuz versucht, mit einer Gewindestange einen Snackautomaten aufzuhebeln. Wie die Bundespolizei am Sonnabend mitteilte, wurde der Snackautomat beschädigt, an die Snacks gelangte der Mann aber nicht. Anschließend fuhr der 19-Jährige in einem Regionalexpress der Linie 1 weg. Zeugen erkannten ihn allerdings und informierten den Zugbegleiter. Ein Beamter der Berliner Polizei, der eigentlich nicht im Dienst war, nahm den 19-Jährigen fest und übergab ihn am Bahnhof Alexanderplatz an die Kollegen der Bundespolizei.

+++ Razzia in der City West +++

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend in der City West mehrere Objekte durchsucht, darunter auch einen Club in der Leibnizstraße. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem Spieltische. Ein Mercedes vor dem Club wurde ebenfalls durchsucht. Ob es Festnahmen gab, ist bislang unklar. Wie die Polizei am Morgen auf Anfrage sagte, handelte es sich um eine Aktion gegen illegales Glücksspiel. Dabei seien Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

+++ Taxi erfasst Fußgänger +++

Ein Taxi hat in der Nacht zu Sonnabend in Mitte einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der Polizei zufolge hätten Zeugen ausgesagt, dass der 27-Jährige Fußgänger gegen 2 Uhr die Fahrbahn der Alexanderstraße überquert habe, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten. Der Mercedes eines 47 Jahre alten Taxifahrers erfasste den Mann, der auf die Motorhaube prallte und dann auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Mann erlitt schwere Rumpfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

( BM )