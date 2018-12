Kind bei Verkehrsunfall in Berlin schwer verletzt

In Alt-Hohenschönhausen ist am Freitagmorgen ein zehnjähriger Junge beim Überqueren der Fahrbahn schwer verletzt worden.

Berlin. Schwer verletzt wurde am Freitagmorgen ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Alt-Hohenschönhausen. Zeugenaussagen zufolge war eine 20-Jährige kurz vor 8 Uhr mit ihrem Auto auf der Darßer Straße in Richtung Hansastraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Kyllburger Weg wollte sie an einem Transporter vorbeifahren, als der gerade am rechten Fahrbahnrand anhielt.

Vor dem VW und durch diesen verdeckt fuhr ein zehnjähriges Kind auf seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn. Dabei erfasste die Autofahrerin den Jungen auf seinem Fahrrad. Er stürzte und verletzte sich schwer am Bein. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

