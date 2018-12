Geld abgehoben: Dreister EC-Kartenbetrüger gesucht

Ein Mann hat mit einer gestohlenen EC-Karte unter anderem in Berlin Geld an Automaten abgehoben. Die Polizei hofft auf Mithilfe.

Wolfsburg/Berlin. Die Polizei Wolfsburg sucht mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen EC-Kartenbetrüger, der mit einer gestohlenen Karte unter anderem in Berlin Geld von Automaten abgehoben hat.

Die EC-Karte wurde laut Polizei einem 80 Jahre alten Wolfsburger im Juli 2018 entwendet. Seitdem wurde damit in diversen Geschäften bezahlt und an verschiedenen Geldautomaten in den Städten Berlin, Wolfsburg und Braunschweig Geld abgehoben. Dabei entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Der Mann hat an diversen Geldautomaten Geld abgehoben

Foto: Polizei Wolfsburg

Die Polizei macht folgende Angaben zum gesuchten Betrüger:

Die Person ist männlich und zwischen 40 und 60 Jahre alt

Bei der Tatausführung trug er ein grünes T-Shirt mit den Jahreszahlen der Weltmeistertitel der Deutschen Fußball Nationalmannschaft ("1954, 1974, 1990 und 2014")

Der Mann trug ein schwarzes Base Cap

Um den Hals hing eine Lesebrille

Wer kennt die Person oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Polizei in Wolfsburg 05361/4646-0.

