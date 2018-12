In einem Neubau in Friedrichshain brannte es

Es brannte in einem Haus an der Holteistraße. Knapp 30 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Feueralarm Müllraum in Friedrichshainer Neubau geht in Flammen auf

Berlin. Im Erdgeschoss eines Neubaublocks in Friedrichshain ist am frühen Freitagmorgen gegen 1.35 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach Feuerwehrangaben brannte in dem Haus an der Holteistraße ein Müllsammelraum. Ein Einsatzleiter teilte mit, dass aufgrund eines komplexen Rohrsystems Rauch eingedrungen sei und sich somit überall im Haus ausbreiten konnte.

Knapp 30 Einsatzkräfte waren demnach am Ort, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde laut der Feuerwehr niemand. Das Wohnhaus habe nicht geräumt werden müssen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

